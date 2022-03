Las Vegas (Etats-Unis) (AFP). Miss Philippines élue Miss Univers après une énorme bourde

Miss Philippines a été élue Miss Univers 2015 dimanche à Las Vegas (Nevada) lors d'une cérémonie marquée par une énorme bourde télévisée en direct, la couronne étant attribuée durant quelques minutes à Miss Colombie. Le présentateur de la cérémonie, suivie par des millions de téléspectateurs, l'acteur, humoriste et animateur Steve Harvey, a mal lu la fiche qui donnait le nom de la gagnante et a annoncé par erreur que Miss Colombie, Ariadna Gutierrez, avait été élue Miss Univers. Radieuse, Ariadna Gutierrez a commencé à saluer et à envoyer des baisers à la foule qui l'acclamait. C'est alors que Steve Harvey, très embarrassé, a repris la parole: "OK, je dois présenter mes excuses. La deuxième est la Colombie. Miss Univers 2015 est Miss Philippines". La musique triomphale saluant la gagnante a retenti une deuxième fois, tandis que Miss Colombie, atterrée, quittait la scène et que Miss Philippines, Pia Alonzo Wurtzbach, une actrice et animatrice de télévision connue, semblait totalement stupéfaite. Elle a peu après reçu la couronne de Miss Univers, tandis que Steve Harvey se confondait en excuses devant un public interloqué qui acclamait et huait en même temps. - gaffe monumentale - Tout cela sous les yeux des millions de téléspectateurs qui regardaient le concours en direct à travers la planète. "C'est exactement ce qui est écrit sur la carte. J'en suis totalement responsable. C'est ma faute", a ajouté Steve Harvey. Le diadème a été prestement mis sur la tête de Miss Philippines, qui a salué sa malheureuse rivale. "Je suis désolée, je ne lui ai pas dérobé la couronne et je lui souhaite du succès dans tout ce qu'elle voudrait faire après ce concours", a déclaré la jeune femme, également mannequin, aux journalistes. Le concours de Miss Univers est très populaire en Amérique Latine et dans une grande partie de l'Asie. Des célébrations ont éclaté aux Philippines malgré la gaffe monumentale et le palais présidentiel a été le premier à féliciter la jeune germano-philippine, qui avait démenti cette année les rumeurs sur une liaison avec le président Benigno Aquino, 55 ans. "Nous la félicitons pour ce succès", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du président, Edwin Lacierda, soulignant que c'était la troisième Philippine à accéder à ce titre.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire