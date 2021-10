Fête du Nautisme de Granville ce week-end

PUCES NAUTIQUES - 2 jours !

Dénichez et achetez tout pour votre bateau ou votre équipage...



- Brocante marine

Stands d'antiquités, vêtements marins, jumelles, électronique, accastillage, cordages, jouets et articles de plage, meubles, bric-à-brac...



- Exposition-vente de Bateaux de Plaisance

Coques dures et semi-rigides, de toutes tailles, pneumatiques, remorques, neufs et occasions à prix spéciaux pour les Puces Nautiques.



- Pôle Gastronomique

Dégustez nos spécialités : vente et dégustation de produits de la mer et du terroir... Restauration sur place.



- Appréciez la richesse de notre estran rocheux

Comprendre et tester les techniques traditionnelles de pêche à pied sur une plage articificielle, assimilez et respectez la règlementation...



- Et en avant la musique !

L'Association des Plaisanciers de Hérel vous propose de fêter les 30 ans des Puces Nautiques de Granville au son des chants de marins avec Moby Dick.



Quand ? Samedi de 9h00 à 20h00 et dimanche de 9h00 à 19h00

Où ? Espace CRNG et salle de Hérel





LA SECURITE EN MER



- Appréciez le travail et le dévouement de nos sauveteurs en mer

Entraînement des Pompiers de Granville en collaboration avec la Sécurité Civile : hélitreuillage, récupération d'un homme à la mer...

Quand ? samedi à 15h00

Où ? Cale à bateaux CRNG



- Les Terre-Neuves du Cotentin

Démonstration du travail des chiens de terre-neuve lors de l'assistance à une victime emportée par le courant...

Quand ? samedi à 15h30

Où ? Plage du CRNG



- L'A.S.L.A.M. (Association Sports et Loisirs Adaptés de la Manche)

Présentation d'un radeau de survie, tirs de fusées de détresse...

Quand ? Dimanche à 15h30

Où ? Plage du CRNG



- Mieux comprendre les missions d'un sémaphore

Le maître Principal et son équipe vous ouvrent exceptionnellement leurs portes afin de vous commenter le rôle du Sémaphore du Roc.

Quand ? Dimanche de 9h00 à 12h00

Où ? Pointe du Roc





EMBARQUEMENT IMMEDIAT



Goûtez au nautisme !

Vieux gréements, yoles, voiliers, bateaux moteurs, bateaux de pêche, canot de sauvetage de la SNSM, avirons, ... tous sont accessibles gratuitement pour un baptême de 20 à 30 minutes autour du Roc.



Quand ? Samedi de 15h00 à 17h30 et dimanche de 16h00 à 18h00

Où ? Port de plaisance de Hérel - Ponton G





LE MARITE



- Arrivée du Marité :

En provenance des Îles Chausey, le dernier terre-neuvas français entrera dans son port d'attache entouré d'une armada de plaisanciers, de vieux gréements et de bateaux de pêche. Il sera visible depuis la grande jetée avant d'entrer, en musique, dans le bassin pour s'amarrer au pied du village du Marité.

Venez nombreux fêter le dernier témoin de la Grande Pêche sur les bancs de Terre-Neuve !

Quand ? Samedi à partir de 16h30

Où ? Port de Pêche, Quai d'Orléans



- Village du Marité

Découvrez les différentes vies du navire et l'épopée des terre-neuvas, une exposition picturale de Jean-Noël Duchemin et une vidéo sur la restauration du bateau.

Quand ? Samedi de 14h00 à minuit et dimanche de 14h00 à 19h00

Où ? Port de Pêche, Quai d'Orléans







Retrouvez l'interview de Claire David, Coordinatrice de l'événement, ci dessous :



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire