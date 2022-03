Basket : Rouen s'offre le derby face aux Havrais

Malmenés dans le premier quart temps par les Havrais (14-21), les joueurs rouennais prennent l’avantage à la fin de la première période 37 à 34. Conquérant et appliqué, le RMB conforte son avance dans la troisième période avec 12 points d’écart. Mais porté par des supporters havrais venus en nombre, le STB revient à hauteur avant le money time. Un temps mort de Rémy Valin permet la reconcentration de ses hommes pour valider cette troisième victoire à domicile. Emmené par un Alain Koffy de gala, MVP du match avec 16 points et 18 d’évaluation, le RMB se donne de l’air au classement et remonte à la 15e place de la Pro A.

Yannick Moreira, le pivot angolais, dernière recrue du club est arrivé à Rouen et jouera prochainement avec ses nouveaux coéquipiers.