Interpellé à Caen, il détenait 1 300 fichiers pédo-pornographiques

L'homme de 50 ans a été interpellé en début de semaine à Caen par la section de recherches de la gendarmerie, et au terme d'une enquête pas très lointaine de celles que l'on peut voir dans les séries télé. La section spéciale de cybercriminalité s'est en effet fait passer pour une jeune fille de 12 ans pour pouvoir mettre le grappin sur l'individu, qui a fait "un certain nombre de propositions", selon une source interne à l'enquête, "et s'exhibait devant la caméra".

Suite à une perquisition à son domicile, la gendarmerie a ainsi retrouvé près de 1 293 fichiers à caractère pédo-pornographique dans un disque dur externe, "essentiellement des images de moins de 15 ans". Des CD et DVD contenaient d'zautres contenus pornographiques.

Mercredi 16 décembre, cet homme a été condamné en comparution immédiate à 18 mois de prison dont 6 mois fermes, à une mise à l'épreuve de 3 ans et a été immédiatement incarcéré. Son matériel a été confisqué.