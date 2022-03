Washington (AFP). Musique: le chef d'orchestre Kurt Masur est mort

Kurt Masur, l'un des plus grands chefs d'orchestre du monde, est mort samedi à l'âge de 88 ans, a annoncé le président du New York Philharmonic, Matthew VanBesien, dans un message. "C'est avec une profonde tristesse que j'écris au nom de la famille Masur et du New York Philharmonic que Kurt Masur, qui fut notre directeur musical de 1991 à 2002 et garde ce titre émérite, est décédé le 19 décembre 2015", a déclaré Matthew VanBesien. Kurt Masur avait annoncé en 2012 qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Né en Silésie en 1927, Kurt Masur a dirigé plusieurs des plus grands orchestres du monde, notamment le philharmonique de New York (1991-2002), l'Orchestre National de France (ONF) à Paris et l'orchestre philharmonique de Londres. C'est en tant que directeur musical honoraire de l'ONF qu'il avait chuté accidentellement du podium où il dirigeait l'orchestre au Théâtre des Champs Elysées en avril 2012, se fracturant l'omoplate. Kurt Masur était particulièrement passionné des compositeurs Bach, Mendelssohn, Brahms et Beethoven.

