Patrice Garande : "Battre Paris, on a la folie de penser qu'on peut le faire"

Patrice Garande voit le verre à moitié plein avant de défier le PSG avec son équipe : "Ne nous posons pas la question de savoir ce qu'on a à perdre, mais plutôt ce qu'on a à gagner". Le coach caennais rappelle que sa formation évoluera dans "un certain confort compte tenu des 30 points que nous avons au classement". Il sait aussi que le PSG est un ton au dessus de ce qu'il faisait les saisons précédentes : "la grande qualité de cette équipe cette saison, c'est qu'elle met un pressing beaucoup plus haut, avec beaucoup plus de rythme."

