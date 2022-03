Jonathan Delaplace : "Bien sûr qu'on peut battre Paris"

Les Caennais y croient. Ils entendent bien être la première équipe à battre Paris cette saison en championnat. Leader incontesté de Ligue 1, le PSG mène logiquement la danse. Pas de quoi effrayer Jonathan Delaplace qui compte sur les "choses montrées" depuis quatre mois pour mettre Paris à mal : "Bien sûr que c'est jouable de les battre, on y croit. On a préparé ce match pour faire un bon résultat. Il faudra exploiter au mieux les espaces sur des contres après avoir été bien compact et surtout être efficaces devant." Il a notamment en tête le bon match nul obtenu par Angers sur sa pelouse. Le SCO qui s'il avait été plus réaliste devant le but parisien, aurait même pu l'emporter.

ce samedi 19 décembre