Réveillon 2015 : la tendance "vegan" à Caen

Pour la première fois, l’enseigne vegan du Greedy Guts propose un menu réveillon à emporter. « L’idée a germé, poussée par la demande des clients », explique Elise Taylor, à la tête de la cantine caennaise de la rue de Bras.

Au menu : du goût, du goût !

« On garde tous les ingrédients d’un repas de fête traditionnel mais on enlève tout ce qui provient des animaux », avance Elise Taylor. Exit les huîtres, la dinde, le foie gras... et place aux baies, aux épices, aux agrumes, aux marrons… ! « Tous ces aliments festifs que l’on trouve par ailleurs beaucoup chez les anglo-saxons », déclare la jeune anglaise. L’idée est de proposer des plats très gourmands et relevés ainsi que de remplacer les produits d’origine animale par des aliments de substitution. « Il y a beaucoup de terrines végétales qui sont super bonnes et très faciles à réaliser ; certains pâtés sont même au champagne et c’est très réussi ! On trouve aussi des faux-gras qui remplacent parfaitement le foie-gras en en imitant très bien la texture et le goût », promet la vegan convaincue. Evidemment, une place importante est également faite aux légumes d'hiver.

Pas que la nourriture !

L’engagement vegan ne passe pas que par la nourriture, loin de là : l’idée est de refuser tout produit ayant nécessité une participation animale. Pour le réveillon, Elise Taylor propose par exemple d’aller faire un tour chez Corps et âme qui propose des produits cosmétiques bio non testés sur les animaux. Et l’attitude vegan, c’est aussi refuser un certain circuit d’hyperconsommation: « Noël est une période qui est une catastrophe écologique, les déchets, les emballages, les excès en tout… C’est vraiment la fête de la surconsommation », déplore Elise Taylor qui invite à réduire le gâchis en offrant moins mais mieux et en ayant recours aux circuits artisanaux. « Il ne s’agit pas du tout de se restreindre mais au contraire de continuer de se faire plaisir en réajustant un peu le tir, en changeant quelques habitudes », explique la jeune femme. Et que l’on se rassure, champagnes et vins ne sont pas proscrits !

Pour initiés et non-initiés, le Pancake Night Fever propose par ailleurs une soirée Noël le dimanche 20 décembre pour découvrir les douceurs vegans. Le menu du réveillon 100% vegan et sans gluten est à retrouver sur la page facebook du Greedy Guts.

Côté carnet adresse, voici quelques conseils d’Elise Taylor : Natureo à Mondeville, Biocoop Jonathan à Hérouville-Saint-Clair, les objets artisanaux de Lukas Richarz exposés rue Froide chez Joakim le barbier….