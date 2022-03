Jean-Claude Lechanoine préside CCI Normandie

L’élection, ce vendredi de Jean-Claude Lechanoine, comme Président de la nouvelle « CCI Normandie ». Le nouveau paysage consulaire normand se compose désormais d’une unique Chambre de Commerce régionale et de 5 CCI issues des fusions des 12 entités préexistantes :

-CCI Seine Estuaire, présidée par Vianney de Chalus, et issue de la fusion des CCI du Havre, du Pays d’Auge et de Fécamp-Bolbec,

-CCI Seine Mer Normandie, présidée par Claude Guez, et issue de la fusion des CCI de Rouen, Elbeuf et Dieppe,

-CCI Portes de Normandie, présidée par Gilles Treuil et issue de la fusion des CCI de l’Eure et d’Alençon,

-CCI Ouest Normandie, présidée par Jean-Claude Camus, et issue de la fusion des CCI de Cherbourg Cotentin, Centre et Sud Manche et Flers Argentan,

-CCI Caen Normandie, présidée par Michel Collin, sans changement de périmètre.

« Cette nouvelle organisation davantage en cohérence avec la réalité du terrain, permettra d’apporter des prestations harmonisées, plus ajustées et plus efficaces aux 110.000 entreprises qui portent le dynamisme économique de la Normandie », explique le nouveau président.

Le nouveau Bureau de « CCI Normandie » :

Président : Jean-Claude Lechanoine

1er Vice-Président : Jean Pierre Désormeaux

Les 5 Présidents de CCI sont Vice-présidents de droit

Trésorier : Jean-Yves Mercier

Trésorier adjoint : Michel Grenier