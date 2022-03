De la musique "live" au pied du sapin à défaut de places de concert

Dans le monde du spectacle, le mois de décembre "représente habituellement 20 à 25% des ventes de l'année", selon les données du Prodiss, syndicat regroupant 340 producteurs et salles. Mais les fêtes s'annoncent moins réjouissantes cette année pour un secteur qui a enregistré une baisse sévère de la fréquentation des salles et des ventes de billets depuis l'attentat du 13 novembre au Bataclan.

Pour les maisons de disques, à la peine depuis 15 ans, la fin de l'année est tout aussi cruciale: les "majors" réalisent plus de 30% de leur chiffre d'affaires annuel à cette période. D'où la concentration de sorties dans les deux derniers mois de l'année, avec en tête de gondole pour 2015 Adele, Justin Bieber, Coldplay ou, en France, Johnny Hallyday ou Mylène Farmer.

Mais on devrait aussi trouver dans les cadeaux beaucoup de disques "live", à commencer par le DVD en public du Belge Stromae, qui a conclu cet automne au Rwanda une tournée internationale épique avec "plus de 200 concerts, vus par plus de 1,5 million de spectateurs", selon son label.

Avec ses improbables costumes-shorts, ses pas de danse élastiques, son univers graphiques travaillé et son humour permanent, l'interprète de "Papaoutai" a séduit l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du nord. Le concert, filmé au Centre Bell Montréal, permet de retrouver tous les tubes de "Racine carrée", album phénomène qui a été le disque le plus vendu en France deux années de suite, en 2013 et 2014.

- Raphaël revisite Manset -

Les fans de Christine and the Queens, autre artiste à l'univers visuel très marqué sur scène, vont aussi pouvoir revoir leur idole sur scène: la jeune Nantaise a glissé un DVD live, enregistré au Zénith de Lille fin septembre, dans la réédition de son premier album "Chaleur humaine".

Parmi les autres "bête de scène" au rendez-vous des fêtes: Indochine, avec un film retraçant ses deux concerts au Stade de France en juin 2014, Calogero, qui a conclu à l'automne à Londres une tournée de plus de 80 dates, et Zaz que sa dernière tournée a emmenée dans 25 pays sur les cinq continents.

Avec son propre DVD "live", paru la semaine dernière, l'énergique groupe de rock Shaka Ponk a décidé de faire un geste pour l'environnement puisqu'une partie des recettes sera reversée à la Fondation Nicolas Hulot (FNH).

D'autres enregistrements en public ont davantage pour objectif de garder la trace d'un moment plus rare.

C'est le cas d'Hubert-Félix Thiéfaine qui a glissé dans la réédition de son dernier album un deuxième disque "live" enregistré en acoustique à La Maison de la Poésie à Paris, en juin dernier.

C'est vrai aussi pour Raphaël avec "Solitude des latitudes", un enregistrement de sa création très applaudie en juillet aux Francofolies de la Rochelle où il avait revisité les chansons de Gérard Manset.

Charles Aznavour, 91 ans, a également voulu immortaliser ses six concerts du mois de septembre au Palais des sports, les premiers à Paris depuis quatre ans, dans un CD/DVD paru la semaine dernière.