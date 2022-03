Don Giovanni : l'envers du décor dans les ateliers du Théâtre des Arts de Rouen

Pour mener à bien ce projet, ce sont 27 corps de métiers qui sont sollicités entre modistes, perruquiers, peintres décorateurs, plasticiens, serruriers ou encore menuisiers, orchestrés par le maître d'oeuvre Fabrice Paris, responsable des ateliers. "Pour Don Giovanni, notre directeur artistique Frédéric Roels est également metteur en scène. Il nous confie ses idées et c'est à nous de les transcrire en données cartésiennes : d'imaginer décors, costumes et éclairages adéquates".

La vision de Frédéric Roels

"Dans le livret il y peu d'indications de lieu, note Frédéric Roels. Ce qui m'a interpellé dans le personnage de Don Juan c'est sa fuite constante, il s'esquive régulièrement, et j'ai choisi ce thème pour aborder la mise en scène. Il me fallait un décor qui donnait un sentiment d'inconfort et d'instabilité : des bâtiments en ruine sur une placette au milieu de laquelle apparaît une cabine téléphonique dégradée. Cet élément évoque la décadence d'un monde et l'émergence d'une nouvelle ère. C'est aussi depuis cette cabine que sont pris les rendez-vous galants".

Naissance d'un décor

"Il faut déjà définir un cahier des charges : la plannification, le budget et la faisabilité artistique, explique Fabrice. L'étape décisive est celle de la remise de la maquette, le générique (NDLR l'ensemble de l'équipe) présente une modélisation au metteur en scène. Après validation, le chantier commence alors. Il faut calculer la résistance des matérieux, sécuriser les décors qui doivent être démontables, praticables, adaptables et transportables."

Faire vrai avec du faux

Astrid de Gueuser et Jean Robert Lefebvre travaillent depuis un mois sur le décor de la cabine téléphonique, un élément phare de la mise en scène: "L'arbre qui jouxte la cabine est factice mais on y ajoute aussi des vraies branches, explique Astrid. Il faut qu'il ait l'air réaliste et il doit de plus être entièrement démontable : sa base est un vrai puzzle". Quant aux façades monumentales de 8 mètres de haut, elle sont volontairement vieillies avec un enduit pour plus de réalisme : un casse-tête monumental qui occupe une quarantaine de personnes. Les décors et les costumes crées partiront ensuite en tournée ou seront loués pour d'autres spectacles.

Pratique. Don Giovanni, du 26 février au 10 mars. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 68€. www.operaderouen.fr