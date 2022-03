Concert du nouvel an au Zénith : la danse à l'honneur

Frédéric Roels, pourquoi investir le Zénith pour ce concert?

"C'est un rendez-vous annuel et le Zénith nous permet de réunir un public toujours plus nombreux. L'année passée 4 500 personnes ont assisté à ce spectacle. Ce ne sont pas forcément des fidèles du Théâtre des Arts mais la plupart sont fidèles à cet évènement en particulier. Cette salle d'envergure permet aussi au public de danser : ce qui est difficilement possible au Théâtre des Arts, sauf lors des soirées de danse participative. Pour autant cette salle exige une sonorisation bien particulière mais nous restons le plus proche possible d'une acoustique naturelle".

Léo Hussain, en quoi consiste ce programme ?

"Les valses viennoises étaient incontournables. C'est une tradition pour les habitués de ce spectacle et des danseurs amateurs aiment virevolter sur Strauss. Alors nous jouerons le fameux Beau Danube Bleu mais aussi une polka de Strauss et l'ouverture de La chauve souris. Mais j'ai souhaité offrir aussi en contrepoint des pages de musique symphonique inspirées par Strauss comme celles de Sir Peter Maxwell Davies ainsi que des extraits de West Side Story donc un répertoire à la fois pointu mais accessible, des oeuvres méconnues et d'autres qui font partie de la culture populaire même si toutes ont pour fil conducteur la danse."

Frédéric Roels, qu'attendez vous de ce spectacle?

"La musique rassemble quelle que soit la langue ou la religion, c'est cela l'esprit véhiculé par le concert du nouvel an, un lieu de partage et d'émotions. Nous voulons dire que nous n'avons pas peur de nous réunir et que la musique doit continuer à nous unir".

Pratique. Dimanche 3 janvier. Zénith de Rouen. Tarifs 26 à 32 €. www.operaderouen.fr