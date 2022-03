Environnement : 21 ha d'agroforesterie à Grand-Couronne

Depuis 2014, le Département possède 41 hectares de terres agricoles à boiser sur le site des Essarts, rachetées à la ville de Grand-Couronne et à la Métropole. Le Département a donc décidé, avec la Chambre d'Agriculture, de développer sur 21 de ces 41 hectares un projet d'agroforesterie. 40 plants ont été plantés par hectare. "L'agroforesterie, c'est le fait de faire cohabiter des arbres et des cultures sur une même parcelle", commence Yann Pivain, référent agroforesterie pour les deux chambres d'agriculture haut-normandes.

200 000€ du Département

Cette cohabitation doit êre bénéfique aux deux parties : "Les cultures rendent service aux arbres et invercement. Les arbres s'enracinent davantage en profondeur, sont plus résistants au vent, ont une meilleure croissante et le stockage de carbone est plus important par rapport à leurs cousins forestiers. Quant aux cultures, si leur rendement diminue avec le temps, le sol devient plus fertile et plus productif", continue Yann Pivain. Les arbres poussant mieux, la vente du bois permet sur plusieurs décennies de rentabiliser l'agroforesterie.

Pascal Martin a avancé le coût de 200 000€ pour ce reboisement, utile selon lui pour "conforter ce poumon vert" dans Grand-Couronne. Un poumon vert diversifié : à l'avenir, les habitants pourront admirer des chênes, des chataîners, des pommiers ou encore des mélèzes.