La vente d'alcool à emporter interdite en Seine-Maritime à Noël et au Nouvel An

Vente d'alcool

L'arrêté prefectoral interdit la vente à emporter de toutes boissons alcooliques en Seine-Maritime du jeudi 24 décembre à 20h au vendredi 25 décembre à 8h et du jeudi 31 décembre à 20h au vendredi 1er janvier 2016 à 8h.

Sécurité routière

Des contrôles routiers renforcés vont être menés les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier 2016. Pierre-Henry Maccioni rappelle : "Trop souvent un comportement individuel ou une inattention peuvent entraîner un drame collectif ou un deuil familial. Nous devons nous mobiliser pour que ces désastres ne se produisent plus."

Feux d'artifice

La vente et l'utilisation de pétards et autres pièces d'artifices sur la voie publique est interdite entre le vendredi 18 décembre à 20h et le samedi 2 janvier 2016.

Produits chimiques et inflammables

L'acquisition par les mineurs de produits chimiques, inflammables ou explosifs sour forme liquide solide ou gazeuse (essence, acide sulfurique, soude, alcool à brûler, solvans...) est interdite du vendredi 18 décembre à 20h au dimanche 3 janvier en Seine-Maritime afin de "prévenir les actes de malveillance et notamment les dégradations de biens publics et privés". Leur acquisition par des majeurs est assujettie à la présentation d'une pièce d'identité.