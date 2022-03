Régionales 2015 : la petite histoire d'un malheureux tweet politique

"Félicitations pour votre brillante branlée", disait le court message certes pas très politiquement correct, adressé à Nicolas Mayer-Rossignol, candidat malheureux de ces élections, comme à plusieurs représentants politiques.



Parmi les destinataires, la conseillère régionale Hélène Mialon-Burgat a répondu à la petite pique dans un communiqué : elle énumère la démocratie, les élus et la Normandie, "é-Branlés", dit-elle avec ironie, par la faillite de la classe politique et la progression du Front National. Elle, est "à peine effleurée" en revanche, par le tweet en question.



Du côté des Républicains, on admet une "bêtise" postée après "une soirée tendue", et qui n'est resté qu'un quart d'heure en ligne.



Une petite anecdote, donc, mais qui ne concourt pas à redorer le blason des groupes politiques.