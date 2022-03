Six mois après, le braqueur d'un hôtel interpellé à Rouen

Le 23 juin dernier, à 17h, un homme s'introduit dans l'hôtel Art et Seine, rue Saint-Etienne-des-Tonneliers à Rouen. Il monte les étages, s'empare d'un plaid dont il recouvre son bras. Il redescend ensuite au rez-de-chaussée, où seule la gérante est présente. Il la menace alors, faisant croire à une arme dissimulée sous le plaid et lui demande de lui remettre la caisse, soit une cinquantaine d'euros, puis prend la fuite à pied. La gérante, aidée par un employé d'un commerce voisin, se mettent alors à sa poursuite, en vain. La police non plus ne le retrouve pas.

Durant les mois qui suivent, la brigade criminelle de la sûreté départementale mène l'enquête, entend la victime et utilise la vidéosurveillance de l'établissement. Grâce aux images ainsi exploitées, les policiers utilisent leur fichier Canonge pour recouper leurs informations et retrouver le suspect. Les recherches s'orientent vers un homme de 42 ans, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen depuis juillet dernier pour un vol avec ruse.

Le suspect est extrait de la maison d'arrêt et entendu. Il reconnaît les faits. Il est convoqué devant le tribunal correctionel le 4 mai 2016 pour des faits de vol avec violences en état de récidive.