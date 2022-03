Epidermic, l'exposition du CHU de Rouen

Elle établit d'étranges corrélations entre les collections des cabinets de curiosités et la peau et ses textures. Les trois artistes commissaires -Dominique de Beir, Catherine Larré et Frédérique Lucien- mettent en regard fossiles et coquillages issus des collections du Muséum et leurs œuvres et révèlent des analogies formelles. À travers les photographies macroscopiques imprimées sur cire de Catherine Larré, les altérations d'épidermes de Dominique de Beir et les dessins d'ombilics de Frédérique Lucien, l'exposition interroge la peau d'un point de vue sociologique, philosophique et psychanalytique. Cette frontière symbolique révèle ainsi sa grande fragilité.

Pratique. Jusqu'au 4 janvier. Du lundi au vendredi 9h-17h. Espace culturel du CHU à Rouen. Entrée libre