Sortir en région: jeudi 12 mai

Hier les Malherbistes et les Rennais se sont maîtrisés sur la pelouse du stade de la route de Lorient, 1 partout au terme des 93 minutes de jeux. Le SM Caen prend un point précieux en cette fin de saison. Les joueurs de Franck Dumas retrouvent la pelouse du stade Michel D'Ornano dimanche à 17h face à Montpellier, une rencontre à suivre sur Tendance Ouest et à commenter sur tendanceouest.comAvant une année électorale venez rire des hommes politiques ou encore des présentateurs télé, chanteurs ou acteur, l'imitateur aux plus d'une centaine de voix Gérald Dahan est ce soir à l'Agora d'Equeurdreville dès 20h45Soirée « dub » au Cargö, avec de nombreux groupes et la formule 1 place achetée = 1 place offerte pour les étudiants aux caisses du Cargö sur la presqu'île de CaenDès demain et jusqu'au 27 mai c'est la Norlanda's Cup sur le nouveau bassin de Caen, découvrez 16 équipages pour cette régate inter-entreprise. Premier match-racing demain puis mardi. http://www.norlanda.fr/ De l'équitation à Auvers durant ces trois prochains jours, avec la seconde étape du Grand National de dressage, 13 écuries sont engagées sur les pistes vendredi, avec les concours pro et amateurs, samedi pour le Pro Elite Grand Prix et le Grand National et enfin dimanche les épreuves libres en musique.Dès demain c'est la 30ème édition des Teurses d'Hebecrevon-Agneaux, 30 ans que cette course a atteint un niveau national. Vendredi et samedi place aux essais et dimanche la course dès 10h15.