Beauregard 2016 : PJ Harvey annoncée

La Britannique PJ Harvey s'ajoute à la programmation du festival Beauregard, dimanche 3 juillet à Hérouville Saint-Clair. Voilà comment ceux-ci la présentent :

"Elle est une star aux multiples talents, une étoile au firmament, une artiste aussi rare qu’exigeante en perpétuelle réinvention. Elle est aussi charismatique que talentueuse, aussi majestueuse qu’indomptable. De Dry à Let England Shake, elle a écrit la bande son de notre âme, elle a exprimé nos révoltes, nos amours, nos rêves et nos doutes, bouleversant l’ordre établi de la pop rock anglaise, oscillant entre rage et vertiges, entre guitares abrasives et magistral piano. Cette voix qui nous ensorcelle, nous guide vers des contrées inconnues passant du murmure au cri, de la puissance et à la retenue, mélodieuse, mutine et inattendue. Elle nous a offert quelques-uns des plus beaux concerts de notre vie, réussissant une alchimie parfaite entre fragilité et force, mélodies et tumultes, toujours magnétique et incandescente entourés par de magnifiques musiciens. Et pour tout cela, Polly Jean, I Bring You My Love…"