Moscou (AFP). Syrie: début des pourparlers entre Kerry et Lavrov à Moscou

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a entamé mardi à Moscou une rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov, dans un effort visant à rapprocher les positions des deux pays dans le cadre du règlement du conflit en Syrie. "Il est bénéfique pour le monde entier lorsque de puissantes nations avec une longue histoire commune ont la capacité de trouver un terrain d'entente. J'espère qu'aujourd'hui, nous serons capables de trouver un terrain d'entente", a déclaré M. Kerry, selon des propos retransmis à la télévision russe. Les présidents Barack Obama et Vladimir Poutine "ont clairement indiqué qu'ils souhaitaient trouver un moyen d'aller de l'avant à propos de la Syrie et de résoudre également la crise ukrainienne", a poursuivi le secrétaire d'Etat américain, qui doit s'entretenir avec le président russe en fin d'après-midi. "Même s'il y a des différends entre nous, nous avons été capables de travailler efficacement sur des problèmes spécifiques", a-t-il ajouté, saluant le rôle de Moscou dans les négociations sur le nucléaire iranien. Sergueï Lavrov a pour sa part dit espérer que la visite de son homologue américain serait "constructive". Washington et Moscou doivent notamment décider formellement de l'organisation d'une nouvelle réunion internationale le 18 décembre à New York entre pays soutenant l'opposition syrienne et ceux qui appuient le régime de Bachar al-Assad.

