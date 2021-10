Ben Laden, Obama et la vidéo

Devant le Parlement, Gilani a proclamé que tout nouveau raid de ce genre 'aurait des conséquences graves”. Mais il a dû réaffirmer sa fidélité à l'alliance américaine...

Aux États-Unis, l'euphorie persiste. “Ce furent les quarante minutes les plus longues de ma vie”, a confié Barack Obama à CBS News, racontant son dimanche 1er mai pendant l'attaque... “Nous savions ce qui se passait autour du bâtiment, mais nous n'avions pas d'information précise sur ce qui se passait à l'intérieur. Nous entendions les coups de feu et les explosions.” Quant au crash de l'un des deux hélicoptères, il l'a découvert en direct : “Ce n'était pas prévu.”

Si Obama et son équipe ont eu des sueurs froides, ce ne sera pas le cas des amateurs de jeux vidéo ! Sitôt mort, Ben Laden est devenu un personnage de “War game” : des éditeurs spécialisés sortent des jeux de tir inspirés des récits de l'assaut. “Au début de la mission”, explique l'un des éditeurs, “le joueur saute d'un hélicoptère Black Hawk, puis doit retrouver Oussama Ben Laden au sein du complexe tout en éliminant ses gardes. L'emplacement de ben Laden et de ses gardes est aléatoire afin de pouvoir rejouer la mission plusieurs fois sans lassitude.”

D'autres jeux, sur téléphone portable ou navigateur Internet, s'inspirent eux aussi de cet assaut.



