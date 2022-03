Malines (Belgique) (AFP). Stromae se marie en secret en Belgique

Le chanteur belge Stromae s'est marié samedi en toute discrétion près d'Anvers, en Belgique, avec sa compagne, la styliste Coralie Barbier, après une tournée mondiale qui l'a mené en 2015 de New York à Kigali. "Le mariage a eu lieu samedi. C'était très familial, avec des copains et Guy Gilbert (le "curé des loubards", NDLR) qui a fait la cérémonie", a indiqué à l'AFP Stijn Beschuyt, le directeur général de l'hôtel de Malines où se sont déroulées les festivités. "Les invités ne savaient pas qu'ils venaient à un mariage", a expliqué Beschuyt, confirmant des informations publiées dans la presse locale. "C'était très bien, un très beau mariage, avec bon goût". Le mariage entre Paul Van Haver, le vrai nom de la star belge, et Coralie Barbier, a eu lieu en présence d'environ 180 invités, qui ont tous été logés dans le même lieu, une ancienne église transformée depuis 2009 en hôtel de charme. Stromae s'y était rendu il y a environ un an avec sa compagne et était "tombé en amour" avec l'hôtel, a souligné M. Beschuyt qui s'est dit au courant des préparatifs de mariage "depuis des mois". L'année 2015 a été marquée pour l'auteur-compositeur de tubes planétaire comme "Alors on danse" et "Formidable" par une grande tournée mondiale, avec 209 dates aux Etats-Unis et en Afrique notamment. La tournée s'est conclue par un concert à forte dimension symbolique au Rwanda, le pays natal de son père tué pendant le génocide de 1994.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire