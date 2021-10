Vire : Ils n’ont pu être “plus forts que l’alcool”

Lui est sorti de détention en octobre 2010 et suit une cure de désintoxication ainsi que des soins qui y sont attachés dans le cadre d’un sursis mis à l’épreuve. Il a aussi entrepris des démarches de formation pour trouver un emploi. Le couple espère qu’à deux, ils seront plus forts que l’alcool.



Un an de prison ferme

Pourtant, aucun n’a la force d’avouer à son entourage qu’il est en sevrage alcoolique. Alors, en famille, “pour être comme tout le monde”, ils reprennent de temps en temps un ou deux verres. Le 24 avril dernier, la compagne de C.G décide de rompre, craignant que leur différence d’âge (dix ans) ne soit un obstacle à leur avenir. Mais C. refuse. Deux jours plus tard, il entre par effraction chez elle et tout deux recommencent à boire. Lorsqu’elle refuse tout rapport sexuel, il la frappe. Pour ces faits, C.G a été condamné vendredi 6 mai, à deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans. Il a été immédiatement incarcéré. Le prévenu avait indiqué “regretter sincèrement ses actes”.