Hervé Morin : portrait du nouveau président de la région Normandie

Hervé Morin est né dans l'Eure, à Pont-Audemer, d'un père directeur d'entreprise et de grands-parents agriculteurs. C'est au moment de passer son baccalauréat qu'il abandonne l'idée de reprendre la ferme de ses grands-parents et se lance dans des études à l'Université de Caen. Quelques années plus tard, il sort diplômé de l'IEP de Paris et obtient une maîtrise de droit public à Assas. Il deviendra ensuite admnistrateur des services de l'assemblée nationale et chargé de cours à Paris Descartes de 1989 à 1995.

Le futur homme politique devient maire de la ville d'Epaignes en 1995 et préside la communauté de communes du canton de Cormeilles à partir de cette même année. Trois années plus tard, il devient député de la 3ème circonscription de l'Eure, ce qu'il est toujours aujourd'hui.

Il est connu pour être militant de la réunification de la Normandie depuis toujours. En 2014, il est réelu maire d'Epaignes dès le premier tour avec plus de 70% des voix.

Ministre de la défense

Ce père de quatre enfants est nommé en 2007 ministre de la défense dans le gouvernement Fillon. Hervé Morin, âgé aujourd'hui de 54 ans, souhaite que Caen devienne le siège du conseil régional.