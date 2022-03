Régionales : Mayer-Rossignol devant en Seine-Maritime, derrière dans l'Eure

Mis à jour à 21h30



Dans l'Eure, la liste d'Hervé Morin de l'Union de la droite est arrivée en tête avec 36,31% des voix. Nicolas Bay du Front National est arrivé deuxième avec 33,33% des suffrages, devant la liste de forces de gauches menée par Nicolas Mayer-Rossignol (30,36%). A Evreux, capitale du département, la liste de gauche de Nicolas Mayer-Rossignol a séduit 39,05% des électeurs qui se sont exprimés contre 38,17% pour la liste d'Union de la droite. Le Front National a lui été choisi par 26,97% des électeurs.



En Seine-Maritime, la liste de Nicolas Mayer-Rossignol est arrivée plus largement en tête avec 39,10% des suffrages, devant Hervé Morin (33,22%) et Nicolas Bay (33,22%). A Rouen, capitale du département de Seine-Maritime, c'est également la liste de l'union de la gauche menée par Nicolas Mayer-Rossignol qui obtient le plus de voix avec 49,60% des suffrages. Elle est suivie par l'union de la droite menée de Hervé Morin qui obtient 35,02% des voix.