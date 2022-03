Régionales : retrouvez l'ambiance dans les QG de campagne à Rouen

Dans le centre de Rouen, au siège de campagne de Les Républicains, il y avait foule ce dimanche soir. Bien plus que la semaine passée. Les résultats n'étaient pas encore tombés que vers 19h40, Françoise Guégot, tête de liste en Seine-Maritime de l'Union de la droite, se disait plutôt optimiste, glissant même un "Ça devrait être bon". Du côté des militants, ils étaient plutôt confiants également malgré des résultats très serrés qui leur parvenait au fur et à mesure. Certains évoquaient même l'hypothèse d'une égalité parfaite Morin - Mayer-Rossignol. Auquel cas "c'est Morin qui passe parce qu'il est plus âgé", souligne Patrick Chabert (UDI). Sur la hausse de la participation, les militants se refusent à commenter. Les reports de voix leur semblent très incertains.



Au quartier de campagne du parti socialiste, l'ambiance était plus calme. Les yeux sont rivés sur l'écran dans l'attente de nouvelles estimations. La fébrilité est palpable. Pas de commentaires des militants pour l'instant, si ce n'est un qui se déclare "satisfait de la hausse de la participation qui semble avoir été favorable à Nicolas Mayer-Rossignol". Un militant de longue date se dit "un peu déçu" de ce résultat partiel. "J'espérais une avancée plus nette grâce aux voix des autres partis de la gauche". Il explique qu'il est néanmoins "optimiste pour la suite de la soirée".