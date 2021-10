Chemin vert : Une jolie coulée verte

Baptisée “Promenade Jacques Tati”, du nom du réalisateur du film “Jour de fête”, cette voie verte de 500 mètres rallie la Vallée des Jardins et les quartiers du Calvaire Saint-Pierre et de la Folie-Couvrechef. “C’est une voie qui exclut les modes de transport motorisés. Elle est avant tout réservée aux piétons et aux cyclistes”, précise Philippe Duron, député-maire de Caen.

Des jardins familiaux jouxtant la promenade à l’îlot de verdure permettant l’accès au quartier du Mémorial, cette voie verte devrait permettre aux curieux d’appréhender une autre vision de la ville. Même si elle n’est pas aussi paisible que souhaitée en raison du périphérique nord, tout proche. La restructuration prochaine de l’échangeur Weygand, “à l’étude avec l’État”, devrait permettre à terme de sécuriser la traversée du boulevard du même nom.

