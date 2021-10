Fredon : En lutte contre les nuisibles

En 2012, la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) de Basse-Normandie fêtera ses 20 ans d’existence. “Les organismes nuisibles dont s’occupe la FREDON sont ceux qui s’attaquent aux végétaux. C’est en fait toute une liste d’animaux, de végétaux, de bactéries ou encore de champignons contre lesquels la FREDON pratique une surveillance ou une mise en oeuvre de lutte collective”, explique David Philippart, son directeur. Et la liste des organismes nuisibles que compte le territoire caennais est longue ! Le feu bactérien, maladie qui s’attaque aux pommiers, aux poiriers ou encore aux aubépines, est relativement présent. “Par endroit, nous mettons en place des plans de lutte, notamment pour protéger les pépinières et éviter la propagation des maladies”, précise David Philippart. Côté animaux, le ragondin et le rat musqué, deux rongeurs qui ont colonisé l’intégralité de l’hexagone, ne sont pas absents de l’agglomération. “Tous les bassins versants normands en sont infestés”.



Ragondins, étourneaux, rats musqués...

Pour lutter contre ces rongeurs, la FREDON est en train de mettre en place un plan de lutte à l’échelle départementale. “Le but est d’équiper un maximum de communes de cages sur les berges de façon à ce que l’on prélève des animaux, non pas pour éradiquer l’espèce, mais pour maintenir ces populations à un niveau relativement bas”, relate le directeur. La FREDON veille aussi, tous les ans, au retour des étourneaux. “Là, nous ne sommes plus face à une espèce invasive mais face à une espèce migratrice. Les étourneaux ont pris la mauvaise habitude de s’installer en ville et ils créent des nuisances sonores et olfactives mais aussi des dégâts sur les voitures ou les édifices”.



Pratique : http://www.fredon-bassenormandie.fr/