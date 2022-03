Régionales 2015: forte hausse de la participation à 18h

Plus de points 8 de plus à Caen (57,75%), plus de 7 points à Granville (56,72%), plus de 8 points à Cherbourg (52,91%), près de 10 points à Vire... Partout, à 18h, dans l'ensemble des bureaux de vote du Calvados comme de la Manche, les électeurs se sont donc mobilisés pour aller voter à la suite d'une dernière semaine de campagne à suspens. Sans doute, le coude à coude des listes de droite et de gauche prédit par les sondages ainsi que le haut niveau du Front National arrivé deuxième au soir du premier tour, n'ont pas manqué de motiver des électeurs qui ont également profité, dans les grandes villes, d'un dimanche de course de Noël. Il y avait du monde devant les vitrines et dans les rues des villes de Basse-Normandie lors de ce dimanche après-midi à la météo clémente, il y en a donc eu plus de monde également dans les bureaux de vote.

Pour rappel, à 17h, le taux de participations était de 51,19% dans le Calvados contre 40,33% à 17h. Mais c'est dans la Manche que la différence entre le premier et le second tour est particulièrement importante. Il était de 53,23% à 17h contre 43,87% à la même heure lors du premier tour.

Enfin, en France à 17h, le taux de participation était de 50, 45% contre 49,9%.