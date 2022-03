Paris (AFP). Régionales/2e tour: participation en hausse à midi, suspense autour des résultats du Front national

Le taux de participation au second tour des régionales s'élevait dimanche à 12H00 à 19,59%, soit un point de plus qu'au scrutin régional de 2010 (18,57%) à la même heure et, surtout, plus de trois points de plus que dimanche dernier au même moment (16,27%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce chiffre est également en nette hausse par rapport à la participation au second tour des élections départementales de mars à la même heure (15,63%). Comme au premier tour, c'est en Corse que la participation est la plus importante, 24,75%, un bond de près de quatre points par rapport à la semaine dernière (20,94%). Vient ensuite Provence-Alpes-Côte d'Azur, 23,10%, qui connaît également un sursaut de participation particulièrement important par rapport au premier tour (18,43%), tout comme Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées (22,44% contre 18,53%) et, dans une moindre mesure, Nord-Pas-de-Calais/Picardie (21,91% contre 19,16%). Outre-mer aussi, on note une hausse du nombre de votants à La Réunion (21,86%, +4 pts). Dans la région Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes, on a également pu constater une nette progression du taux de participation à 12h00, 19,73%, contre 17,49%, le 6 décembre à la même heure. Tous les départements de cette grande région ouest connaissent des variations, hormis en Haute-Vienne où 18,66% se sont mobilisés à midi, une progression rigoureusement identique aux deux tours. Dans la région Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine, la participation a connu des hausses assez spectaculaires (+5 sur l'ensemble de la nouvelle région), parfois jusqu'à sept points comme dans la Meuse (24,16% contre 17,03%). La Bourgogne/Franche-Comté, autre région où le FN est arrivé en tête et espère l'emporter, a également connu une hausse de participation remarquable (21,57% contre 17,35%). Regain de participation également, mais moindre, en Ile-de-France (13,60% contre 11,25%), même si comme au premier tour, la "région capitale" reste celle où on vote le moins. Dans cette région, la Seine-Saint-Denis, département où la participation était la plus basse de France au premier tour comme à chaque scrutin, a connu un très faible rebond (8,63% contre 7,72%). Les Franciliens ont toutefois jusqu'à 20H00 pour déposer leur bulletin dans les urnes, alors que sur l'ensemble de la France les bureaux de vote ferment à 18H00 ou 19H00. Au total 45,3 millions d'électeurs sont appelés à élire 1.757 conseillers régionaux et 153 conseillers territoriaux (Corse, Guyane et Martinique), parmi les candidats des 46 listes encore en lice, avec deux duels, dix triangulaires et une quadrangulaire pour la seule métropole.

