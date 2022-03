New York (AFP). Plus de 500.000 dollars pour des enchères de Star Wars

Une vente aux enchères d'objets de "Star Wars" a rapporté vendredi à New York plus de 500.000 dollars, a annoncé la maison Sotheby's. Plus de 600 articles, casques, sabres, pièces et figurines ont trouvé preneur, à quelques jours de la sortie mondiale du "Réveil de la Force", premier opus de la saga galactique en 10 ans, et film le plus attendu de l'année. Tous les objets proposés en ligne aux enchères venaient de la collection privée du créateur japonais Nigo, qui avait commencé à collectionner jouets et figurines de Star Wars il y a des dizaines d'années, quand il avait six ans. Les enchères, organisées par Sotheby's et eBay, ont récolté 502.202 dollars. Le lot le plus cher a été un paquet non ouvert de sept figurines de "L'empire contre-attaque" qui a atteint 32.500 dollars, trois fois leur prix estimé. Deux lots de pièces de collection du "Pouvoir de la Force", de 1985, ont trouvé preneur 27.500 dollars, et une poupée de Luke Skywalker, de 1978, a été adjugée 25.000 dollars, quand elle était estimée à 18.000 dollars. Jamais sortie de son emballage en parfaite condition, c'est l'une des 20 exemplaires connus de cette poupée, qui avait été rapidement retirée de la vente, "en raison de la propension du sabre laser à se casser" selon Sotheby's. "C'est une vente impressionnante, à la fois pour sa rareté et pour l'étendue des objets offerts", avait déclaré en amont à l'AFP l'expert James Gallo, consultant de la maison d'enchères pour cette vente un peu particulière. Selon lui, les résultats de la vente témoignent de la qualité de la collection de Nigo, mais aussi de la passion pour l'univers de Star Wars. La fièvre est à son comble avant la sortie mondiale du "Réveil de la Force", et les experts anticipent jusqu'à 2 milliards de dollars de recettes en salles, et jusqu'à 5 milliards de dollars pour les produits dérivés.

