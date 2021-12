Genève (AFP). La Rolex du James Bond Live and let die vendue à 335.000 euros

La montre Rolex Submariner portée par Roger Moore dans le film de James Bond "Live and Let Die" (Vivre et laisser mourir) a été vendue aux enchères à Genève pour 335.000 euros, a annoncé lundi la maison de ventes Phillips. Cette montre de 1972 grise en acier inoxydable a trouvé preneur à 365.000 francs suisses (prix au marteau plus la commission), soit 335.000 euros, a indiqué Phillips dans un communiqué. Elle était estimée par les experts 150.000 à 250.000 francs suisses. Les noms du vendeur et de l'acheteur ne sont pas publiées. La montre avait déjà été vendue 219.000 francs suisses (commission incluse, soit 182.000 euros) en novembre 2011 par la maison d'enchères Christie's à Genève également. Dans le film, Roger Moore se sert de sa montre, munie de dents, comme d'une scie circulaire pour terrasser ses adversaires. La montre contient aussi un aimant créant un champ magnétique, prévu pour dévier les balles tirées sur Bond. James Bond dans le film utilise cet aimant pour déshabiller une femme pendant le film. Mercredi, c'est un des plus célèbres James Bond, l'acteur Sean Connery qui met en vente deux bijoux chez Sotheby's, un diamant de 15,4 carats, de couleur rose orangé, estimé entre 1,2 et 2,4 millions de dollars, ainsi qu'une bague en diamant de 5,18 carats, estimé entre 150.000 et 250.000 dollars.

