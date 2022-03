Abus de confiance: 19 340 euros extorqués à la victime

En 2008, une dame âgée de 89 ans est prise en charge par une famille d’accueil à Saint Martin les Besaces, dans le Calvados. Tout semble bien se passer, jusqu'au jour ou la vieille dame est hospitalisée.



« Ce sont des voleurs »



En contact avec l’extérieur, elle avoue à sa fille « je ne veux plus y retourner, ce sont des voleurs » Alarmée, celle-ci effectue des recherches. Elle constate alors que quatre chèques appartenant à sa mère ont été émis pour 5200 euros en aout 2010. Une procuration a également était faite, à son insu, sur son compte postal. En tout, il va s'agir de vingt-six chèques, pour une valeur de 19 340 euros, qui vont être portés au crédit de la femme.





Un camping-car d'une valeur de 46000 euros



Le Conseil général et le procureur de la République ayant été prévenus, des investigations sont opérées sur le train de vie du couple. En mars 2013, ceux-ci font l'acquisition d'un camping-car d'une valeur de 46000euros. « Vous partiez en vacances avec ? Questionne le président? » « On allait sur la côte... »



La femme est condamnée à 18 mois de prison avec sursis assorti d'une mise à l’épreuve de 2 ans, avec obligation d'indemnisations. Son conjoint, prétendant n’être au courant que pour la procuration, écope de 12 mois avec sursis. Il n'y aura aucune parole de regret ou d'excuse, ni de l'un, ni de l'autre.