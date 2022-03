Le Bouchon des halles, sur la Presqu'île caennaise

Vive les pois mange-tout !

Ici, pas de carte mais une ardoise au mur où les propositions changent quotidiennement et plusieurs formules : un plat du jour à 8€ pour les petits appétits ou l'option complète, entrée, plat du jour, dessert et café pour 13€. Ce midi-là, il y a salade de lentilles, un steak haché sauce au poivre et un riz au lait Carambar. Cela me paraît très bien. La viande est tendre et accompagnée de frites fraîches et de pois mange-tout. Des légumes qui gagneraient à être plus souvent proposés au restaurant ! C'est copieux. La serveuse, qui est aussi la patronne, est très aimable et il règne dans son établissement une ambiance amicale et sympathique. Le dessert apporte la touche sucrée nécessaire à la conclusion d'un repas au rapport qualité prix imbattable.

Pratique. Le Bouchon des halles 27, rue de Cardiff à Caen. Tél. 02 31 70 00 32.