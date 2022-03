Rentrée 2016 : la Basse-Normandie seule région de métropole à voir ses effectifs d'enseignants baisser

La Basse-Normandie serait la seule à voir ses effectifs d'enseignants baisser à la rentrée 2016, selon les chiffres publiés par le ministère de l'éducation hier.

Si cinq postes seront en effet créés dans les écoles, 25 seront enlevés dans les collèges et lycées. Une situation unique dans la métropole, puisqu'aucune autre région ne voit ses chiffres baisser. Le ministère estime qu'on comptera 1 340 élèves de moins à la rentrée prochaine dans le premier degré dans la région, et 1 800 de moins dans le second.