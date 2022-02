Régionales 2015. Le FN au centre de la campagne d'entre-deux tours

Alors que Manuel Valls a qualifié un vote FN "d'arnaque", Nicolas Sarkozy a estimé que voter FN n'est pas "immoral" même "S'il ne travaillera "jamais" avec ce dernier.



Manuel Valls et Nicolas Sarkozy, qui s'étaient déjà exprimés simultanément lundi soir, respectivement sur TF1 et France 2, ont récidivé mercredi matin sur RMC-BFMTV et France Inter. Quant à Marine Le Pen, après France 3 lundi, TF1 mardi et de nombreuses interventions sur les chaînes d'information en continu, elle s'est exprimée mercredi sur Europe 1.



Silencieux sur les régionales, François Hollande a appelé mercredi, en Conseil des ministres, les responsables politiques à la "clarté" et à la "défense des valeurs de la République" contre le FN.



Parallèlement, le Premier ministre a déroulé sa partition. Face à "l'arnaque" du Front national, "il n'y a aucune hésitation à avoir", a-t-il lancé aux électeurs de gauche: il faut voter pour les Républicains Xavier Bertrand et Christian Estrosi dans le Nord et en Paca où le PS, distancé, s'est retiré. Même chose dans le grand Est où Manuel Valls a appelé à voter pour Philippe Richert alors que le socialiste Jean-Pierre Masseret, bravant les consignes de son parti, a maintenu sa liste pour le second tour.



Le PS, qui a retiré son investiture à M. Masseret, se penchera après le second tour sur l'éventuelle exclusion de cet ancien ministre de Lionel Jospin.



Dans les neuf autres régions métropolitaines où elle est toujours présente, "la gauche rassemblée peut l'emporter", a affirmé le Premier ministre qui a par ailleurs mis la pression sur la droite dans la région Bourgogne-Franche-Comté en appelant "tous les républicains et tous les démocrates" à se ranger derrière la socialiste Marie-Guite Dufay.



Mme Dufay est arrivée en troisième position derrière la FN Sophie Montel et François Sauvadet. Le MoDem, qui concourait séparément de la liste UDI-LR pourtant menée par un centriste, n'a pas donné de consignes de vote, regrettant l'absence de "geste" de M. Sauvadet envers Mme Dufay. A Dijon, le MoDem fait partie de la majorité municipale du socialiste François Rebsamen.



"Mais qu'ils se taisent!"



A droite, Nicolas Sarkozy a lui aussi martelé ses thèmes de campagne. S'il ne travaillera "jamais" avec le FN, voter pour ce dernier n'est pas "immoral". Quant aux électeurs de gauche, l'ancien président les juge "tourne-boussolés" par la politique du gouvernement et par les retraits dans le Nord et en Paca. Une nouvelle formule qui déferle sur les réseaux sociaux, après la "rhubarbe" évoquée lundi soir.



M. Sarkozy sera en meeting mercredi soir en Corse. François Fillon assistera à une réunion publique de Philippe Vigier à Orléans et Bruno Le Maire se rend à Limoges soutenir Virginie Calmels. Mais dans le Nord, point de "ténors". "Mais qu'ils se taisent! Ils n'ont que quelques jours encore à patienter alors je leur dis une chose: +Si on peut pas vous enfermer, taisez-vous!+", leur a ordonné Xavier Bertrand.



Seul en lice face à Marine Le Pen, M. Bertrand bénéficie désormais du soutien de la gauche "qui ne fait pas semblant", a-t-il salué, citant son ex-adversaire Pierre de Saintignon et Martine Aubry qui appelle à voter pour lui dans La Voix du Nord.



Marine Le Pen, elle, donnera un grand meeting à Paris jeudi. Confiante, elle s'en est prise mercredi à Nicolas Sarkozy, qui peut "toujours essayer" de siphonner les voix du FN, "ça n'a marché qu'une fois", en 2007.



Cette stratégie, décriée, sera assurément au coeur du débat chez Les Républicains après le second tour. "Plus on droitise le discours, plus on valide les thèses absurdes" du Front national, a regretté le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde, pourtant allié avec LR dans toutes les régions au premier tour.



A gauche, après un texte publié lundi sur son blog, Jean-Luc Mélenchon est sorti de son silence en refusant, dans Le Monde, de donner une consigne de vote dans les régions où la gauche est absente. "+Faire barrage à l'extrême droite+ sans aucune exigence ni engagement sérieux préalable sur les principes essentiels est un blanc-seing très dangereux", a-t-il estimé.