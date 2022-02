300 repas ont été servis à Mortagne au Perche et autant à la Halle aux Toiles d'Alençon. Au menu : Terrine de cabillaud, ballottine de volaille Sauce au Miel et châtaignes et sa Dariole de légumes, Bûche de Noël.

Les 300 convives alençonnais ont été sélectionnés par le centre communal d'action social. Ils sont des bénéficiaires des minimas sociaux, ou encore des jeunes suivis par la Mission Locale.

Les chefs restaurateurs ornais sont aux fourneaux depuis lundi. Roger Bellier, président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie de l'Orne :

Les chefs ornais servent 600 repas de Noël aux plus défavorisés

Un petite parenthèse de bonheur dans des vies souvent bien malmenées. Claude Weil, président de la banque alimentaire de l'Orne :

Pour la première fois cette année, cette initiative ornaise a été déclinée dans les 3 départements bas-normands.

Dès l'an prochain, elle devrait l'être dans toute la France: ce sera le premier mercredi de décembre.