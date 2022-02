Kandahar (Afghanistan) (AFP). Afghanistan: 37 morts à l'aéroport de Kandahar assiégé par les talibans

Au moins 37 personnes ont été tuées et 35 autres blessées dans l'attaque et le siège de l'aéroport de Kandahar, la grande ville du sud afghan, par les talibans, a indiqué mercredi le ministère afghan de la Défense. Sur les 11 assaillants, un seul continue de tenir tête aux forces afghanes, selon le ministère. "Neuf insurgés ont été tués, un autre est blessé, et un dernier continue de se battre contre nos forces," a indiqué le ministère dans un communiqué.

