En Normandie, la gauche rassemblée... ou presque

On pensait la gauche rassemblée après l'annonce de la fusion des listes socialiste, écologiste et du Front de Gauche menées respectivement par Nicolas Mayer-Rossignol, Yanic Soubien et Sébastien Jumel. C'était sans compter le Parti de Gauche, composante du Front de Gauche, dont les candidats n'intègreront pas cette liste et appellent au vote blanc. Explications.