Paris (AFP). Grand retour de Polnareff en 2016 avec un album et une tournée

Le chanteur français Michel Polnareff a annoncé mardi son grand retour en 2016, avec la sortie au premier trimestre de son premier album studio en 25 ans, un disque plusieurs fois repoussé qu'il décrit comme "pop-rock" et "profondément gai", suivie d'une tournée au printemps. L'icône pop des années 1960-70 a dit sur la radio RTL être en train de mixer en Belgique "depuis quinze mois". Ce nouvel album, d'abord annoncé pour 2014, sera composé de sept à neuf nouvelles chansons, dont il a écrit tous les textes, et de trois instrumentaux, a précisé Michel Polnareff, âgé de 71 ans. Michel Polnareff, installé à Los Angeles d'où il communique régulièrement avec ses fans grâce aux réseaux sociaux, n'a pas sorti d'albums studio depuis "Kâma Sûtra" en 1990. Le chanteur aux lunettes blanches a sorti deux albums live - "Live at the Roxy" (1996) et "Ze re Tour 2007" (2007) - et s'est produit en concert, mais n'a fait paraître une chanson inédite : "Ophélie flagrant des lits", en 2006. L'album sera précédé d'un "premier extrait avant la fin de l'année", a précisé dans le journal Le Parisien ce musicien anticonformiste, qui avait défrayé la chronique en 1972 en posant fesses nues pour l'affiche d'un spectacle. "C'est un album qui ne ressemble à aucun de ceux que j'ai faits", a-t-il dit au quotidien. "Aucun titre ne ressemble à un autre, cela va du big band à des chansons presque folk, mais c'est dans l'ensemble pop-rock". "J'ai vu pas mal d'articles disant +Polnareff, il est sec, il n'a plus d'inspiration+ C'est loin d'être le cas", affirme le chanteur, qui "pendant 25 ans", a "vécu une vie d'homme, qui avait envie d'être tranquille". Interrogé sur les sujets abordés dans ce disque, l'auteur de la "Poupée qui fait non" et d'"On ira tous au paradis" a rétorqué : "je n'utilise jamais l'actualité dans mes chansons, car le rôle d'un artiste est non de répéter l'actualité mais de la faire oublier". "Mon disque est profondément gai, il faut qu'on s'évade", a-t-il insisté sur RTL. Les thèmes abordés sont "l'avenir de cette planète, l'amitié entre les hommes, l'amour pour les femmes". Une chanson, "Louka's song", est dédiée à son fils de quatre ans. Une autre devrait évoquer "la solitude de beaucoup dans ce monde, notamment à l'occasion des fêtes de Noël". La dernière tournée française de l'artiste à la légendaire chevelure blonde remonte à 2007. Il n'avait plus chanté en France depuis 1973, date à laquelle il était parti s'installer aux Etats-Unis à la suite de problèmes fiscaux, réglés depuis.

