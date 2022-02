Paris (AFP). Ligue des champions: déjà une finale pour Manchester United

Manchester United joue son avenir européen sur la pelouse de Wolfsburg mardi pour la dernière journée du premier tour de la Ligue des champions : si une victoire l'assure de disputer les 8e de finale, une défaite pourrait le rétrograder en Europa League. Tous les matches sont programmés à 20h45. . Gr.A - Plus que l'Europa League en jeu Real Madrid (ESP) - Malmö FF (SWE): le Real Madrid, auteur d'un match solide avec sa "BBC" (Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo) retrouvée en Liga contre Getafe (4-1), est assuré de terminer en tête de son groupe et n'a donc plus rien à jouer. Sauf à vouloir rassurer ses supporteurs, qui n'ont pas apprécié les deux dernières prestations madrilènes en Ligue des champions, une victoire contre le cours du jeu face au Paris SG (1-0) et trois buts encaissés en 13 minutes en Ukraine après avoir mené 4-0 contre le Shakhtar (score final 4-3). De leur côté, les Suédois de Malmö doivent marquer plus de points que Donetsk lors de cette dernière journée pour se qualifier. Paris SG (FRA) - Shakhtar Donetsk (UKR): même cas de figure pour le PSG, assuré de terminer deuxième de son groupe. Mais le PSG entend sans doute terminer sa phase de poules par une victoire à domicile, ce qui pourrait faire les affaires du club formateur de Zlatan Ibrahimovic, Malmö, qui guigne une place en Europa League. En cas de défaites conjuguées des équipes visiteuses, c'est toutefois le Shakhtar qui serait qualifié pour la "petite" Coupe d'Europe en vertu des matches particuliers. . Gr.B - Match à hauts risques pour United Wolfsburg (GER) - Manchester United (ENG): Manchester United, à la peine en championnat, n'a d'autre choix que de s'imposer en Allemagne pour s'assurer d'être qualifié pour les 8e de finale, un résultat qui lui permettrait aussi de terminer premier de son groupe. Avec un nul, les Mancuniens risqueraient d'être dépassés par le PSV Eindhoven s'il bat le CKSA Moscou. Et s'ils perdent, un nul dans cet autre match suffirait à les éjecter en Europa League. PSV Eindhoven (NED) - CSKA Moscou (RUS): le CSKA peut se qualifier pour l'Europa League en cas de victoire, mais c'est le PSV qui a les meilleures chances de qualification : s'il s'impose, il sera assuré de passer en 8e de finale de la Ligue des champions. Un nul lui suffirait si Manchester United perd en Allemagne. . Gr.C - La première place en jeu Benfica (POR) - Atletico Madrid (ESP): la première place, et donc la possibilité d'un tirage au sort plus clément pour les 8es de finale, est en jeu dans cette "finale" du groupe C qui n'en est pas une, les deux clubs étant déjà qualifiés. En cas de match nul, c'est Benfica, à la faveur de la différence particulière, qui terminera en tête du groupe. Galatasaray (TUR) - Astana (KAZ): Astana pourra-t-il s'imposer en Turquie ? C'est à cette condition uniquement que le club kazakh chipera la troisième place et la qualification en Europa League à Galatasaray. Un match nul ferait les affaires du club turc. . Gr.D - La machine Juve enfin lancée FC Séville (ESP) - Juventus Turin (ITA): la Juve, finaliste la saison dernière, a enfin trouvé son équilibre après un début de saison catastrophique, et vient d'enchaîner cinq victoires consécutives en championnat, au point de pointer désormais en cinquième position, à six longueurs de l'Inter Milan, leader. Et il lui suffit d'un match nul en Espagne pour s'assurer de la première place de son groupe de Ligue des champions, qui lui reviendrait aussi en cas de défaite si Manchester City ne gagne pas contre Mönchengladbach. En revanche, Séville a un impératif de victoire pour avoir une chance de passer en Europa League. Manchester City (ENG) - Mönchengladbach (GER): le club allemand doit s'imposer pour être assuré de terminer troisième de ce groupe D, face à des Citizens déjà qualifiés mais qui restent sur une défaite contre Stoke City (2-0). S'il fait match nul ou qu'il perd, Mönchengladbach serait en effet dépassé par Séville si le club andalou s'impose contre la Juve. Composition probable des équipes pour les matches de la 6e et dernière journée de Ligue des champions mardi (en heures françaises): Groupe A (20H45) Paris SG (FRA): Trapp (ou Sirigu) - Van Der Wiel, Marquinhos, Luiz, Maxwell - Rabiot, Stambouli, Matuidi - Lucas (ou Di Maria), Ibrahimovic, Cavani Entraîneur: Laurent Blanc Shakhtar Donetsk (UKR): Pyatov (or Kanibolotskiy) - Srna, Kucher, Rakitskiy, Ismaily - Stepanenko, Fred, Marlos, Teixeira, Bernard - Ferreyra (or Eduardo)

