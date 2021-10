Un français dansera peut-être bientôt pour la famille royale britannique !

Dans la seconde plus grosse émission d'Angleterre (celle qui a notamment révélé Susan Boyle), Michael Moral a fait sensation. Britain's got talent est la version originale de notre "Incroyable talent" (diffusé sur M6). Un extrait de cette emission cartonne actuellement sur le web partout en Angleterre mais aussi (et surtout) en France grace à sa performance. Gagnera-t-il les 100 000£ promises au gagnant et la possibilité de jouer devant la famille royale de Grande-Bretagne ? Michael s'est retrouvé face au jury composé de David Hasselhof, Michael McIntyre et Amanda Holden et ne s'est pas démonté. Regardez son incroyable prestation récompensée de 2 "YES" et d'un "OUI".