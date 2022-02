Trois startup de Caen affichent leurs atouts aux Etats-Unis

Elles s'appellent Starnav, C..Texdev et Soyhuce : trois startup tournées vers la "smart city", les usages de demain. Grâce à l'intermédiaire de la Ville de Caen, elles ont obtenu d'être présentes, début novembre, à la conférence annuelle de la National League of Cities, l'équivalent de l'Association des maires des Etats-Unis. Et de présenter leurs produits, comme le dispositif "Head pilot", qui permet de contrôler un ordinateur grâce à de simples mouvements de la tête. Tendance Ouest s'était déjà interessé à cette technologie créée à Chicheboville. Son initiateur, Georges Lamy au Rousseau, attend beaucoup de ce genre de rendez-vous, qui lui ouvre des opportunités sans commune mesure :

Pour l'entreprise C..Texdev, qui présentait une application sur tablette tactile à destination des personnes souffrant de troubles du langage, le marché est prometteur : c'est un potentiel de 15 millions d'utilisateurs, explique Nathalie Duchatel, directrice commerciale :

Le maire de Caen Joël Bruneau, se voit ainsi en facilitateur d'opportunités :

Chacune de ces trois startup revient du Tennessee avec une vingtaine de "contacts qualifiés" et de nouveaux horizons. Cette première délégation devrait en appeler d'autres. Après Nashville, d'autres échanges devraient être conduits avec les autres villes jumelées de Caen, notamment Alexandria, dans l'état de Virginie près de Washington, Portsmouth en Angleterre, ou Würzburg en Allemagne.