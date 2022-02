Régionales : "Nous pouvons encore progresser" selon M.-F. Kurdziel FN

"Nous avons fait un très bon score et pour le second tour, nous pouvons encore progresser. Il y a les voix de Debout la France et celles de ceux qui n'ont pas voté au premier tour. Il faut se mobiliser pour convaincre d'autres électeurs. Nous serons sur le terrain dès demain."

Marie-Françoise Kurdziel est originaire de Saint-Quentin-sur-le-Homme, commune du sud-Manche, entre Avranches et Ducey, qui a placé le FN en tête lors de ce premier tour.