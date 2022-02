La liste d’Hervé Morin "La Normandie Conquérante" arrive en tête à Pontorson et ses communes associées avec plus de 31% des voix suivi de la liste du Front National avec 26% de voix et le PS avec 21% de voix.

A noter que le Front National arrive en tête dans les communes de Sacey (29,52%), Tanis (30,39%), Aucey-la-Plaine (42,86%) ou encore Macey (47,37%).