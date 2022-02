Les premières réactions sur le plateau de Tendance Ouest Caen

Le bloc des gauches est scindé en deux, c'est un fait. Peut-il se réconcilier? Telle est la question qui est posée sur le plateau de Tendance Ouest. La balle est dans le camp du PS semble-t-il. Aurélien Guidi du Front de Gauche précise que "nous allons nous rassembler et en parler ce soir". Du côté du PS, on estime aussi qu'il est trop tôt pour le dire et on met en avant que le total des voix de gauche est similaire à celui de la droite. "La gauche sortant a un bon bilan, c'est de cela qu'il faut parler". Pour les Verts et Caroline Amiel, le PS doit "s'engager" notamment sur des dossiers comme le nucléaire. Une chose est certaine, les négociations vont s'engager dans la soirée.

Philippe Fouché Sailenfest, du Front national, explique que les résultats de son parti en France représente une "grande victoire" mais selon lui, le grand "perdant est la démocratie car les gens ne sont pas allés voter parce que les politiques de droite et de gauche les ont déçus." Il se dit aussi très satisfait du résultat du FN en Normandie. Il précise : "nous appelons tous les patriotes dans tous les partis pour rassembler autour d'une union nationale".