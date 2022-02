Décidément, Caen ne fait rien comme les autres et laisse le FN loin derrière la droite classique et le PS. Sur les 54 bureaux de la capitale du Calvados, la droite menée par Hervé Morin totalise 33,27%, Nicolas Mayer-Rossignol du PS obtient 29,02%, Nicolas Bay pour le FN totalise 12,90% et Yanic Soubien, des écologistes obtient 10,9% des voix.