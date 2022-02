Pour Noël, la crèche vivante revient à Caen

Ce sont plusieurs mois de préparation qui sont nécessaires pour un événement de ce genre. La paroisse y travaille depuis le mois de septembre. Le jour de l'événement, les bénévoles seront sur le pont dès 8h du matin et ne finiront pas avant 19h.

Quatre bébés acteurs

Pas moins de quatre bébés, nés il y a seulement quelques jours, joueront dans les représentations de samedi après-midi. “Nous avons regardé qui est enceinte et quand les naissances étaient prévues pour pouvoir anticiper“ explique Hélène Le Bouteiller, chargé de la communication. Mais il y aura également des animaux, en particulier un âne qui déambulera dans les rues de la ville avec Marie sur son dos. Une chorale sera présente et chantera des chants traditionnels. Il y aura également un gouter, gratuit et ouvert à tous, offert par les membres de la paroisse. “Noël est une fête ouverte à tous, même si elle a pris un sens commercial désormais“ affirme Hélène Le Bouteiller.

Pratique. Gratuit. Représentations à 16h, 17h et 18h place Bouchard à Caen