Paris (AFP). Ligue 1: à Gerland, Angers gâche la fête de tristes Lyonnais

Ce devait être une belle fête pour le dernier match de Ligue 1 au stade Gerland; mais solide en défense et efficace sur coups de pieds arrêtés, Angers a gâché la fête lyonnaise (2-0) samedi lors de cette 17e journée. Il y avait Juninho, Sony Anderson et une grosse centaine d'autres anciens joueurs de l'OL. Il y avait une grosse ambiance et une belle banderole rendant hommage au Stade Gerland, pour la dernière rencontre de championnat de son histoire. Il y avait aussi la nécessité de faire oublier une cuisante défaite à domicile, le week-end précédent contre Montpellier (4-2), et l'humiliante élimination de toute compétition européenne par les modestes Belges de La Gantoise. Malheureusement pour l'ambiance, refroidie au point d'entendre des huées à la mi-temps et au coup de sifflet final de ce jubilé, il y avait aussi Angers. Le promu n'en finit plus de surprendre la Ligue 1, s'accrochant semaine après semaine au haut du tableau. A Gerland, il fut encore imperturbable, malgré la perte de deux cadres sur blessure, Thomas Mangani (32e) et Abdoul Camara (49e), et le gros rythme imprimé par l'OL en seconde période. Le géant Cheikh Ndoye a sauté plus haut que tout le monde à deux reprises, d'abord sur un coup franc de Thomas Mangani(17e) puis sur un corner de Billy Ketkeophomphone (81e). Entre temps le SCO, regroupé très bas, s'était mué en une redoutable machine à défendre. Apathiques en première période, les Lyonnais sont en effet revenus avec beaucoup plus de velléités offensives après la pause. Sans succès, la défense étouffant tour à tour Alexandre Lacazette et Mathieu Valbuena, malgré les efforts des deux hommes pour sortir l'OL de sa torpeur. Grâce à ce succès, Angers est désormais seul dauphin du Paris SG, et sera leader du "championnat-sans-Paris" quoi qu'il arrive au terme de cette 17e journée. Quant aux Lyonnais, ils pourraient se voir rattraper par Monaco et Saint-Etienne et s'éloigner un peu plus du podium. Ca commence à faire beaucoup pour Hubert Fournier, l'entraîneur mis sous pression par son président avant le match Résultats de la 17e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Paris SG 0 - 3 samedi Lyon - Angers 0 - 2 (20h00) Reims - Troyes Caen - Lille Bastia - Monaco Toulouse - Lorient Gazélec-Ajaccio - Nantes dimanche (14h00) Marseille - Montpellier (17h00) Bordeaux - Guingamp

