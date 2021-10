Attentat de Marrakech : Bayeux dit au-revoir à Salomé

Près de 900 personnes ont accompagné Salomé Girard vers sa dernière demeure. Dans une ambiance un peu irréelle, due aux circonstances de sa disparition, ses proches et les Bayeusains qui avaient croisé sa route, toujours sous le choc, dans l'interrogation, ont tenu à lui rendre un dernier hommage.



La cérémonie, célébrée par le vicaire général et le père Berthout, s'est déroulée en présence des autorités, au premier rang desquels le maire de Bayeux, Patrick Gomont, le président du conseil général, Jean-Léonce Dupont, le sous-préfet Jacques Ranchère et du conseiller municipal et proche de la famille, Arnaud Tanquerel, particulièrement remercié à la fin de la cérémonie pour son rôle dans ses heures sombres.



Une grande absente était dans tous les esprits : Louise, la grande soeur de Salomé, rentrée du Maroc mais clouée sur son lit d'hôpital au CHU de Caen. Un film et des photos ont été réalisées spécialement à son attention.



Sobre et digne, la cérémonie a permis d'apprendre que la jeune Salomé n'était pas baptisée et que ce choix de l'enterrement religieux à la cathédrale avait été fait par ses parents, Christian et Fabienne, pour respecter un récent cheminement spirituel de leur fille.



Le vicaire général, père Michel Roger, a introduit l'événement en indiquant que le moment de l'apaisement était venu après une semaine de chaos. "Devant la violence et la haine qui peuvent toucher n'importe qui, n'importe où, nous pouvons être révoltés. Mais, aujourd'hui est un temps de recueillement".

Les jeunes camarades, anciens ou actuels, de Salomé ont ensuite déposé des lumières et des bouquets au pied du cercueil. Son dernier directeur d'établissement, Gilles Traguet, directeur du lycée Jeanne d'Arc, a évoqué sa personnalité, son parcours et conclu son texte la voix étranglée : "Tu avais eu 18 ans le 14 décembre dernier. Tu adorais les voyages. Tu étais toujours partante. Que ce nouveau voyage t'apportes le bonheur que tu mérites".



Au cours de la prière universelle, la famille a remercié "la chaîne de solidarité mise en place au Maroc et en France et les témoignages de sympathie déposés en mairie de Bayeux". La cérémonie s'est achevée par la lecture d'un texte de Mgr Boulanger, retenu à Thésée et par deux lectures : un texte de Saint-François d'Assise et un passage de Roméo et Juliette de Shakespeare, en référence à son amour du théâtre, le tout sur fond de berceuse cosaque.



Les Bayeusains ont ensuite attendu de longues minutes sur le parvis de la cathédrale que le cercueil regagne le corbillard. A quelques mètres de là, chez le marchand de journaux de la place, le visage d'Oussama Ben Laden barrait tous les hebdomadaires nationaux.

Parallèlement, l'enquête sur l'attentat de Marrakech avance rapidement :

Attentat de Marrakech: le Maroc confirme ce vendredi détenir l'exécutant